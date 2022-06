Roland Garros, Nadal di nuovo re: battuto Ruud per il suo 22° slam!

PARIGI (Francia) - Rafael Nadal vice l'edizione 2022 del Roland Garros, il 14° (su 14 finali) nonché il suo slam numero 22 in carriera! Lo spagnolo ha battuto in finale il norvegese Casper Ruud (numero 8 al mondo) con il punteggio di 6-3 , 6-3 , 6-0 in 2 ore 18 minuti.

La partita

Primo set va nelle mani del maiorchino per 6-3 (51 minuti), Nadal molto bravo a tessere la sua classica tela tattica dove Ruud non riesce a trovare contromisure specie sul lato del rovescio contro il dritto dello spagnolo. Nel 2° set Nadal si trova per la prima volta ad inseguire sotto di un break (3-1) dopo un brutto turno di battuta perso a 0, ma Ruud non concretizza e lo spagnolo lo punisce: parziale di 5 giochi consecutivi per vincere di personalità il set 6-3 (51 minuti). Ruud alza bandiera bianca e viene dominato nel 3° set per 6-0 in appena 30 minuti.

Nadal: "Non so cosa accadrà nel futuro"

Molta apprensione durante il discorso di Nadal duranta la premiazione visti i rumors dei giorni precedenti, ma lo spagnolo non ha accennato al ritiro. Dopo aver reso omaggio all'avversario, ringraziato il pubblico e l'organizzazione del torneo Rafa ha dichiarato: "Non sono cosa accadrà ma andrò avanti a provarci", frase accolta con un boato da parte degli spettatori presenti al Philippe-Chatrier.

I numeri di Rafa

Con la vittoria odierna a Parigi Nadal sale a 22 slam composti da: 2 Australian Open, 14 Roland Garros, 2 Wimbledon, 4 Us Open. A questi si aggiungono: 5 Coppe Davis, un Oro Olimpico (Pechino 2008), 36 Masters 1000 per un totale di 92 tornei vinti in carriera (compresi anche i vari Atp 250 e 500). Il record al Roland Garros sale a 112-3 e 63-8 nelle finali su terra rossa in carriera. Inoltre Nadal è diventato il terzo di sempre a vincere un slam battendo 4 Top 10 dopo Mats Wilander (1982, Roland Garros) e Roger Federer (2017, Australian Open).