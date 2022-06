Oscar Otte è il primo semifinalista del "Boss Open", torneo Atp 250 con un montepremi pari a 692.235 euro, in corso sui campi in erba di Stoccarda, in Germania. Il tennista tedesco benefica del ritiro nei quarti del francese Benjamin Bonzi, ottenendo un posto in finale dove sfiderà il vincente del derby tra Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego, rispettivamente teste di serie numero 2 e 6.