Atp Hertogenbosch, incredibile Van Rijthoven: batte Medvedev e trionfa!

DEN BOSCH (Olanda) - Il tennista olandese Tim van Rijthoven ha vinto il torneo Atp 250 sull'erba di 's-Hertogenbosch battendo in finale il russo Daniil Medvedev per 6-4, 6-1 dopo 65 minuti di gioco. È il primo titolo per il 25enne Van Rijthoven numero 205 nella classifica mondiale. Finora l'olandese si era esibito solo nei tornei inferiori dell'Atp, la sua unica partecipazione a un torneo del circuito principale risaliva al 2016, a Winston-Salem. Nonostante la sconfitta, lunedì Medvedev recupererà il primo posto nella classifica mondiale a spese di Novak Djokovic.