Berrettini si prepara per Wimbledon: allenamento insieme a Nadal

LONDRA (Inghilterra) - Per la prima volta gli organizzatori di Wimbledon hanno concesso ai giocatori di testare l'erba del campo centrale prima del via del torneo. Uno storico cambiamento, con protagonista Matteo Berrettini. L'azzurro, recente vincitore a Stoccarda e al Queen's e finalista del 2021, si è allenato sul Campo Centrale dell'All England Club insieme a Rafa Nadal, due volte vincitore dello Slam londinese, postando poi una foto insieme al campione spagnolo sul proprio account Instagram: "Primo allenamento in assoluto pre-torneo di un giocatore sul campo centrale di Wimbledon. Sempre un piacere, Rafa!".