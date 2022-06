Wimbledon, Fognini e Sinner in campo: dove vedere i match in tv e in streaming

WIMBLEDON (INGHILTERRA) - L'attesa è finita: il tabellone principale di Wimbledon prende il via. Il terzo Slam stagionale entra nel vivo e parte ufficialmente la rincorsa all'erede di Djokovic, detentore del trofeo grazie alla vittoria in finale contro Berrettini un anno fa. Nella giornata d'esordio saranno Fognini e Sinner a debuttare, entrambi alle 15.30 italiane, sfidando rispettivamente l'olandese Griekspoor e Wawrinka. Un impegno piuttosto complesso per il ragazzo di Val Pusteria, che si trova subito di fronte un avversario ostico come lo svizzero, uno dei rovesci a una mano più belli ed efficaci del circuito. Negli scontri diretti, entrambi nel 2019, comanda Wawrinka con due vittorie a zero. Fognini, invece, ha affrontato l'avversario di oggi all'Australian Open di quest'anno perdendo in tre set con il punteggio di 6-1, 6-4, 6-4.