Wimbledon, diretta Sinner-Isner ore 15:30: dove vedere il match in tv e in streaming

WIMBLEDON (INGHILTERRA) - Dopo aver superato Wawrinka e Ymer, entrambi con il risultato di 3-1, Jannik Sinner sfida alle 15.30 John Isner per conquistare gli ottavi di finale sull'erba londinese. L'americano, invece, che al debutto ha superato con un sofferto 3-2 Couacaud dopo 3 ore e 20' di gioco, al secondo turno ha estromesso dalla competizione Andy Murray, vincitore del torneo nel 2013 e nel 2016. Prima di oggi il 20enne di Val Pusteria e il 37enne della Carolina del Nord si sono affrontati in due occasioni, entrambe nel 2021, e il parziale è di perfetto equilibrio: a Cincinnati fu Isner ad avere la meglio con il punteggio di 5-7, 7-6, 6-4, mentre in Coppa Davis fu trionfo schiacciante per l'italiano, che si sbarazzò dell'avversario con un nettissimo 6-2, 6-0.

Dove vedere il match tra Sinner e Isner in tv e in streaming

Il match tra Sinner e Isner, valido per un posto negli ottavi di finale di Wimbledon, è in programma alle ore 15. 30 e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.