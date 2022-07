Wimbledon, Swiatek eliminata dalla Cornet! Sopravvive la Badosa

LONDRA (Inghilterra) - Clamorosa uscita di scena per Iga Swiatek, che al 3° turno di Wimbledon viene eliminata con il punteggio di 6-4 6-2 dall'esperta francese Alize Cornet. Saluta il torneo anche Coco Gauff, numero 12 del ranking, che perde il derby statunitense contro Anisimova vincendo il primo set al tie-break e crollando negli altri due per 2-6, 1-6. Paula Badosa (testa di serie numero 4) vince un durissimo match contro Petra Kvitova per 7-5, 7-6 e avanza al 4° turno dover l'attende la vincitrice dell'ultimo Roland Garros, Simona Halep. Badosa e Jabeur sono le uniche Top 10 rimaste in tabellone.