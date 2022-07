Wimbledon, tabellone femminile sorpresa continua: si salva la Jabeur

LONDRA (Inghilterra) - Continuano le sorprese nel tabellone femminile di Wibledon. Dopo l'eliminazione della numero 1 del Ranking WTA Swiatek ad opera della Cornet, torna a casa anche la Ostapenko, per un'edizione caratterizzata dalle imprese di vere e proprie carneadi, come quella della tedesca Maria. A "salvare" il bilancio delle big è la Jabeur, che accede ai quarti ma non senza faticare contro l'agguerrita Mertens: alla fine la tunisina si impone per 7-6 (11-9), 6-4.