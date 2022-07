Wimbledon, allarme rientrato per Nadal: si allena regolarmente

LONDRA (INGHILTERRA) - Rafa Nadal stringe i denti e mette nel mirino la semifinale di Wimbledon contro Nick Kyrgios. Il fuoriclasse spagnolo, reduce da un problema muscolare all'addome riportato durante la sfida dei quarti di finale contro Taylor Fritz, si sta allenando regolarmente sui campi periferici dell'All England Club e allontana, almeno per il momento le voci su un clamoroso forfait. Il campione iberico, nella conferenza stampa di ieri, non ha nascosto la sua preoccupazione sulle effettive possibilità di disputare, senza patemi, la semifinale del Major britannico.