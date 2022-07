La Trevisan vola ai quarti a Budapest: Baindl ko in due set

BUDAPEST (Ungheria) - Martina Trevisan accede ai quarti di finale dell''Hungarian Grand Prix', torneo Wta 250 con un montepremi di 251.750 dollari (249.910 euro al cambio odierno) che si sta disputando sui campi in terra rossa di Budapest, in Ungheria. La 28enne fiorentina, 26ª nel ranking e seconda favorita del seeding, si è imposta sull'ucraina Kateryna Baindl, numero 138 al mondo, con il punteggio di 6-4, 7-5. Decisivi, nel primo set, il settimo game - quando la Trevisan sotto 4-2 ha strappato il servizio all'avversaria - e l'analoga situazione nel nono. L'azzurra fa ancora meglio nel secondo quando, sotto 5-1, è implacabile in battuta e strepitosa in risposta, rimontando fino al 6-5, chiudendo il match evitando il tie-break e conquistando il meritatissimo passaggio del turno.