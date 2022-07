Ranking Atp, balzo Musetti al 31° posto. Medvedev al comando, Sinner decimo

È la settimana di Lorenzo Musetti. Il ventenne tennista di Carrara ha conquistato ieri il suo primo titolo nel circuito maggiore battendo nella finale del "500" di Amburgo lo spagnolo Carlos Alcaraz. Uno storico trionfo che, dopo l'ultimo aggiornamento del ranking da parte dell'Atp, lo ha portato a guadagnare in un colpo solo ben 31 posizioni, andandosi a sedere per la prima volta in carriera sul 31esimo gradino della classifica maschile (suo best ranking). Il giovane toscano ha così scavalcato due azzurri: Fabio Fognini, numero 54 e Lorenzo Sonego, numero 58, facendo il proprio esordio sul podio della classifica a colori azzurri. L'Italia del tennis maschile sorride e, oltre all'exploit di Musetti, gioisce anche anche per Francesco Passaro. Il 21enne perugino ha giocato sulla terra di Trieste la sua quarta finale Challenger in assoluto (dopo le tre perse a Sanremo, Forlì e Milano), mettendo in bacheca il primo titolo nel circuito della propria carriera. Come non fosse già abbastanza, Passaro ha festeggiato anche il best ranking, balzando alla posizione 144 della classifica Atp.