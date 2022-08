Ranking Wta, Trevisan comanda le azzurre. Camila Giorgi 29ª

Nel ranking della WTA c'è stato qualche cambiamento in chiave tricolore. Martina Trevisan conferma la sua leadership azzurra: arrivata in top 30 dopo il primo titolo WTA vinto a Rabat e le semifinali al Roland Garros (le prime in carriera a livello Slam), la 28enne mancina di Firenze perde comunque due posizioni ed è 26ª. Nessun cambio di posizione per Camila Giorgi, sempre sulla poltrona numero 29, staccata di soli 86 punti dalla toscana. Jasmine Paolini, con la semifinale al "Poland Open" di Varsavia, ha recuperato altri due posti (ora 56ª), mentre Lucia Bronzetti rimane stabile al numero 65 confermando il "best ranking". Posizione invariata anche per Elisabetta Cocciaretto: la 21enne di Fermo sta risalendo velocemente la classifica dove questa settimana occupa la poltrona n.105. Con gli ottavi nel WTA 250 in terra polacca risale altri sette gradini Sara Errani: è numero 120. Progressi anche per Lucrezia Stefanini, che guadagna due posizioni ed è numero 192, e per Camilla Rosatello, che ne recupera tre e risale al numero 266.