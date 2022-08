Atp Montreal, Fognini subito fuori: Rune passa in due set

MONTREAL (Canada) - Dopo Matteo Berrettini arriva l'eliminazione di un altro azzurro dal "National Bank Open", sesto ATP Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 5.926.545 dollari, che si sta disputando sul cemento di Montreal. Fabio Fognini non è riuscito a superare il primo turno in Canada cadendo in due set contro Holger Rune. In un match rinviato di 24 ore dalla pioggia il 35enne di Arma di Taggia, numero 60 del ranking e promosso dalle qualificazioni, ha ceduto 6-3 7-5, in poco meno di un'ora e tre quarti di gioco, al danese numero 26 Atp.