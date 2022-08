Us Open, Bronzetti costretta al ritiro contro Davis

Dopo Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto, anche Lucia Bronzetti esce di scena al primo turno degli Us Open femminili (27.985.686 dollari di montepremi), quarto ed ultimo Slam del 2022 di scena sul cemento di Flushing Meadows. La 23enne riminese di Villa Verucchio, n.59 del ranking, all'esordio assoluto nel Major a stelle e strisce, è stata costretta nella notte italiana al ritiro sul punteggio di 4-6 76(3) 5-4 (30-30) in favore della sua avversaria, la statunitense Lauren Davis, n.105 del ranking. Al cambio campo, sul 4-3 per Davis nel terzo e decisivo set, intervento della trainer che ha misurato pressione e saturazione ad una Bronzetti piuttosto provata dal caldo e dall'umidità newyorkesi: l'azzurra è stata fatta stendere sul campo con le gambe in alto e poi è arrivato anche il medico.