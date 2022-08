NEW YORK (Stati Uniti) - Si ferma al secondo turno il cammino di Camila Giorgi agli Us Open 2022. Niente da fare per la tennista azzurra che si arrende al terzo set contro la padrona di casa Madison Keys capace di portare a casa la sfida con un 10-6 al tie-break decisivo. La statunitense è partita forte per poi essere ripresa dalla Giorgi che non riesce però a strappare il successo in rimonta interrompendo la sua avventura nello Slam americano.