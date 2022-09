Us Open, diretta Berrettini-Ruud ore 18: come vederla in tv

NEW YORK (STATI UNITI) - Matteo Berrettini contro Casper Ruud. Il tennista romano, che negli ottavi di finale ha sconfitto Fokina, affronterà il norvegese, numero sette al mondo e quinta testa di serie del torneo, per i quarti di finale degli Us Open. In palio un posto in semifinale contro il vincitore della sfida tra Kyrgios e Khachanov. Un match che si annuncia equilibrato e combattuto, come i precedenti tra i due, che al momento vedono Ruud in vantaggio per tre vittorie a due.