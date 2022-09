Us Open, Sabalenka-Pliskova ultimo quarto di finale

NEW YORK (STATI UNITI) - Aryna Sabalenka ha sconfitto in rimonta la statunitense Danielle Collins, testa di serie numero 19. La bielorussa si è imposta con il risultato di 3-6, 6-3, 6-2 ed ha strappato il biglietto per i quarti di finale degli Us Open. La Sabalenka affronterà Karolina Pliskova, che si è imposta su Victoria Azarenka con il punteggio di 7-5, 6-7(5), 6-2. Il match tra la bielorussa e la ceca (testa di serie numero 22 del torneo) è l'ultimo accoppiamento dei quarti di finale del torneo.