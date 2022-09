Us Open, Berrettini fuori ai quarti: vince Ruud in tre set

NEW YORK (STATI UNITI) - Si ferma ai quarti di finale l'avventura di Matteo Berrettini agli Us Open. Il tennista romano è stato battuto dal norvegese Casper Ruud, numero 7 del mondo e quinta testa di serie del torneo, in tre set con il punteggio di 6-1, 6-4, 7-6 (7-4) in 2 ore e 36 minuti. Ruud vola così in seminfinale, dove affronterà il vincitore della sfida tra Kyrgios e Khachanov