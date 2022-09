Sinner con Berrettini: coppia d'assi in Davis

Matteo Berrettini e Jannik Sinner , due leader a disposizione di Filippo Volandri . Archiviato l’ultimo slam della stagione è subito tempo di Coppa Davis , dal 13 al 19 settembre l’Italia sarà impegnata alla Unipol Arena di Bologna in uno dei quattro gruppi che regalano i pass per la fase conclusiva; in programma a Malaga dal 22 al 27 novembre.

Sarà la Nazionale a ricaricare Berrettini

Nel girone casalingo gli azzurri saranno attesi da Argentina, Svezia e Croazia; quest’ultima finalista dell’ultima edizione e giustiziera di Sinner e compagni nei quarti di finale di Torino. Per la prima volta nella sua gestione, Volandri avrà a disposizione l’organico al completo e su tutti potrà schierare Matteo Berrettini, al rientro in maglia azzurra dopo l’ultima apparizione datata novembre 2019. Il leader dello spogliatoio, negli ultimi anni fermato da più infortuni a ridosso degli appuntamenti di Davis, per la prima volta troverà in nazionale l’amico Jannik Sinner.

L’altoatesino, attualmente numero uno d’Italia, ha debuttato nella rassegna a squadre solamente nella scorsa stagione, quando Matteo è stato costretto ai box dal problema agli addominali rimediato alle Nitto ATP Finals. Nell’esperienza 2021 targata Torino e nel match di qualificazione di quest’anno contro la Slovacchia a Bratislava, Sinner ha subito fatto suo il ruolo di leader tecnico, tenendo l’imbattibilità in singolare e rispondendo anche alle varie emergenze in doppio. Forti dei quarti di finale raggiunti agli US Open, Berrettini e Sinner si presentano alla ripresa del torneo come una delle coppie di singolaristi più forti del lotto; il loro bilancio in azzurro tra singolo e doppio alla vigilia di Bologna è rispettivamente di 2-3 e 5-3.

Non solo i primi due giocatori della penisola per capitan Volandri, che finalmente avrà occasione di schierare la coppia titolare in doppio, quella formata da Fabio Fognini e Simone Bolelli. I due azzurri, nel 2015 campioni di doppio all’Australian Open, in questa stagione sono tornati a fare coppia fissa nel circuito proprio in ottica azzurra. Chiude l’elenco dei convocati Lorenzo Musetti, l’uomo che all’esordio assoluto in singolare ci ha regalato il girone in casa con la vittoria su Norbert Gombos nel match decisivo contro la Slovacchia. Il prossimo step da conseguire nella corsa all’insalatiera è il piazzamento tra le prime due nel girone casalingo, un traguardo raggiungibile per un gruppo finalmente al completo.