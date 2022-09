Super Alcaraz: vince gli Us Open e diventa nuovo numero 1 mondiale

NEW YORK (STATI UNITI) - Carlos Alcaraz entra nella storia del tennis mondiale a 19 anni, 4 mesi e 6 giorni. Lo spagnolo ha conquistato il primo titolo del Grande Slam e il trono di n.1 del mondo, tutto in una notte. Da quando esiste il ranking computerizzato (1973), è il leader più giovane di sempre. Alcaraz, testa di serie numero 3, ha battutto in finale degli Us Open il norvegese Casper Ruud, quinta forza del seeding, in quattro set con il punteggio di 6-4 2-6 7-6 (1) 6-3, dopo tre ore e 20 minuti di gioco ed è diventato così il numero 1 della classifica Atp proprio davanti a Ruud, cancellando il record dell'australiano Lleyton Hewitt che raggiunse il medesimo traguardo nel il 19 novembre 2001 quando aveva 20 anni, 8 mesi e 23 giorni. Inoltre Alcaraz diventa il più giovane campione del Grande Slam maschile dai tempi di Rafael Nadal agli Open di Francia del 2005 e anche il più giovane campione di New York dai tempi di Pete Sampras nel 1990.