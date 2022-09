Coppa Davis, Musetti batte Gojo: Italia-Croazia 1-0

BOLOGNA - Primo punto per l’Italia in Coppa Davis. Alla Unipol Arena di Bologna Lorenzo Musetti vince il match d’esordio contro il croato Gojo. E’ stata una partita in cui il tennista di Carrara ha gestito l’incontro senza particolari affanni. Nel primo set, il tennista italiano non ha mai concesso una palla break all’avversario, strappando il servizio a Gojo in due games; determinante quello ottenuto nel quinto gioco, decisivo quello strappato nel gioco conclusivo della prima partita. Nel secondo set Lorenzo Musetti piazza due break nei primi quattro games, confermando il proprio turno di battuta. Sul 4-0 la strada diventa in discesa; il croato sfrutta a dovere il proprio servizio, ma Musetti fa altrettanto chiudendo sul 6-2. Nel secondo singolare si sfideranno i due numeri uno, Matteo Berrettini e Borna Coric.