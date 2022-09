Quel buon pizzico d'Italia che arricchisce la Coppa Davis

Dal tatuaggio di Aleksandr Bublik all’adozione di Andrey Golubev . L’ Italia della fase a gironi di Coppa Davis non è solo quella di Berrettini & Co. Nessun azzurro di nascita - se non nella squadra capitanata da Filippo Volandri - presenzia nei gruppi di Bologna, Glasgow, Valencia e Amburgo. Ma i punti di contatto con il Bel Paese si spostano da un continente all’altro con la stessa facilità di un dito sul mappamondo. Non c’è Novak Djokovic che parla un italiano a dir poco fluente e da anni lavora con uno dei preparatori atletici di riferimento, Marco Panichi . Non c’è nemmeno Denis Shapovalov , seguito dal fisioterapista giramondo Stefano De Pirro . Ma tra i due assenti, c’è un appello senza confini con legami tricolore. Per esempio Alex De Minaur , nato da padre uruguaiano e madre spagnola. E proprio papà Anibal per finanziare le trasferte del figlio gestiva un ristorante italiano nel distretto finanziario di Sydney.

Tornando al Canada, il testimone di ‘Shapo’ è passato nelle mani di Vasek Pospisil, capace di trascinare i suoi al successo nell’esordio contro la Corea, vincendo singolo e doppio. Ebbene proprio Pospisil è seguito da qualche settimana da Flavio Cipolla, il coach romano che ha portato Gianluca Mager fino alla 62ª posizione. Per motivi geografici, stupisce la Nazionale simbolicamente più vicina all’Italia. È il Kazakhistan, che nel 2015 ci batté in quella che è ormai la vecchia Davis per 3-2. Sì, perché le punte di diamante di capitan Schukin hanno contatti forti con lo Stivale, ma quantomai diversi tra loro. Andrey Golubev vive a Bra da quando ha 15 anni. Ha seguito la strada del maestro di tennis della sua città, Igor Eremin, che già dal ’91 sbarcò in Piemonte. Negli anni innumerevoli presenze in Serie A1, tra le altre con il Tc Crema. E poi c’è il suo compagno Mikhail Kukushkin: dal 2007 al 2009 si allenò a Vicenza, seguito da Stefano Orso. L’Italia accompagnò ‘Kuku’ nella sua scalata del ranking, trovando il suo picco alla posizione 39. Tra i due veterani, spicca Aleksandr Bublik. Dalla follia e dalla stravaganza del nativo russo non ci poteva aspettare altro che un tatuaggio: il classe 1997 si è impresso una frase in italiano che pare sia una citazione da un romanzo russo. La Francia ha nel suo roster due chiare pedine di origine italiana, ovvero Adrian Mannarino e Benjamin Bonzi. Senza Djokovic, i legami serbi rimangono vivi grazie a Borna Coric e Filip Krajinovic. Il primo è uno dei tanti prodotti di Riccardo Piatti, che lo ha avuto per anni a Bordighera. Ma come per Sinner la storia si è chiusa forse anzitempo. A proposito di coach italiani, Krajinovic – nel 2015, prima di spiccare il volo - ha avuto come guida Diego Nargiso, ex Davisman tricolore.

Dall’Europa al Sud America, con l’Argentina di capitan Guillermo Coria. Maximo Gonzalez ha girato il circuito con il nostro Simone Bolelli. E sempre in doppio, Fabio Fognini ha già fatto coppia con Horacio Zeballos: i due hanno sfiorato il titolo di Buenos Aires a febbraio. La lunga lista si chiude con il consueto campionato di Serie A1 in programma da ottobre, opzionato da diversi top-100 europei: Roberto Bautista-Agut e l’olandese Tallon Griekspoor sono tesserati per il circolo di Torre del Greco, Botic Van de Zandschulp difenderà i colori del Ct Vela Messina, mentre il tedesco Jan-Lennard Struff giocherà per il Tc Italia dei vari Sinner, Sonego e Travaglia.