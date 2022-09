Metz, Sonego batte Simon: nei quarti di finale sfiderà Korda

METZ (Francia) - Lorenzo Sonego si qualifica per i quarti di finale nel "Moselle Open", ATP 250 dotato di un montepremi di 534.555 euro che si sta disputando sul veloce indoor di Metz, in Francia. Il 27enne torinese, n°65 del ranking, dopo aver sconfitto in due set il russo Aslan Karatsev, ha battuto il francese Gilles Simon, 175° al mondo, tre volte a segno a Metz (2009, 2010 e 2018) e in tabellone grazie ad una wild card, con il punteggio di 7-6(2), 6-4. L'azzurro si giocherà un posto in semifinale lo statunitense Sebastian Korda (n°49 Atp), che negli ottavi aveva eliminato Lorenzo Musetti.