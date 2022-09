Nadal, l'addio di Federer colpisce al cuore: si ritira dalla Laver Cup

LONDRA (Inghilterra) - È ufficiale, Rafa Nadal si è ritirato dalla Laver Cup per motivi personali. Lo spagnolo, durante la diretta Instagram di Roger Federer, aveva ammesso di essere arrivato alla competizione non al meglio della condizione oltre alla delicata situazione personale visto che la compagna Xisca è in attesa del loro primogenito. Il 22 volte vincitore di Slam ha fatto di tutto per poterci essere nell'ultimo match dello storico rivale ed amico, queste le sue parole dopo la sconfitta contro Tiafoe-Sock: "Alla fine è stato molto emozionante. È stato un onore far parte di questo momento importante nella storia del nostro sport. Io e Federer abbiamo condiviso tanti momenti per molti anni. Roger lascia il circuito e una parte importante della mia vita se ne va con lui".