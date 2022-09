Federer-Berrettini, siparietto alla Laver Cup: “Lo stallone salato italiano!”

La sfida tra Matteo Berrettini e Felix Auger-Aliassime alla Laver Cup ha regalato momenti molto intensi e divertenti. Roger Federer si è fermato a lungo con il tennista romano, regalandogli diversi consigli durante la sfida. Al termine della gara il campione svizzero ha postato sul suo profilo Twitter un video in cui Berrettini si avvicina alla panchina e cerca i sali minerali. "Lo stallone salato italiano", ha scritto Federer. Durante la gara, vinta poi dal tennista romano, l'ex numero uno al mondo si è soffermato a regalare qualche consiglio all'azzurro. Quasi come fosse il suo allenatore, lo svizzero si è avvicinato a Berrettini e gli ha fatto notare alcuni particolari tecnici: "Non andare subito dentro il campo e giusto un paio di cose per quando rientri – ha detto Federer – dal lato del back non stai salendo troppo, questo perché questo campo non ti dà tanto rimbalzo. Lasciala andare un po' di più così resta piatta".