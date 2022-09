Atp Sofia, Sinner parte bene: Borges battuto in due set

Bastano due break

Entrato in scena direttamente agli ottavi e da testa di serie numero, il 21enne altoatesino (n. 10 del ranking Atp) ha superato senza troppi affanni in due set (6-3, 6-4) il 25 enne portoghese Nuno Borges (n. 95 del mondo): decisivi il break al secondo game in avvio di primo set e poi quello conquistato al terzo game nel secondo, che ha visto Sinner chiudere al primo match point. Ai quarti di finale (dove è approdato Musetti ma non Sonego) l'azzurro sfiderà il vincitore dell'incontro tra l'australiano Aleksandar Vukic e lo spagnolo Fernando Verdasco.