Atp Seul, Ruud ko contro Nishioka. Shapovalov in semifinale

Casper Ruud è uscito di scena dall'"Eugene Korea Open Tennis Championship", torneo Atp 250 con 1.117.930 dollari di montepremi in corso sui campi in veloce di Seul. Il tennista norvegese, numero due del mondo e primo favorito del seeding, nei quarti di finale, si è arreso di fronte a Yoshihito Nishioka, numero 56 del ranking Atp, col punteggio di 6-2 3-6 6-2. Adesso il giapponese attende il vincente del match fra Mackenzie McDonald e Aleksandar Kovacevic. Dall'altra parte del tabellone, ha ottenuto il pass per le semifinali Denis Shapovalov, 24 del mondo e quarta forza del tabellone, che ha sconfitto il rumeno Radu Albot con un duplice 6-2. Il canadese sfiderà domani lo statunitense Jenson Brooksby, ottava testa di serie del torneo e 46 Atp, che ha "usufruito" del ritiro del britannico Cameron Norrie, 8 del mondo e seconda forza del tabellone.