Atp Firenze, si infrange il sogno di Musetti: in finale ci va Auger Aliassime

FIRENZE - Niente da fare per Lorenzo Musetti, che sognava di vincere l'Atp Firenze, ma che si arrende in semifinale alla testa di serie Numero 1, Auger Aliassime. Netta la vittoria del canadese, che si impone 6-2, 6-3 e raggiunge in finale l'americano Wolf, che con un doppio 6-4 si era sbarazzato dello svede Ymer.