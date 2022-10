SAN DIEGO (STATI UNITI) - Iga Swiatek aggiunge un altro successo alla sua stagione straordinaria, portando a casa il torneo Wta 500 di San Diego, con un montepremi pari a 757.900 dollari, che si è disputato sui campi in cemento del Barnes Tennis Center. La numero uno del mondo ha sconfitto in finale la croata Donna Vekic in tre set con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-0. Con questa vittoria la giocatrice polacca ha conquistato l'ottavo titolo in questo 2022.