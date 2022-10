Baez pazzo di Maradona: a Napoli si presenta così e poi batte Sonego

NAPOLI - Al cuore non si comanda. Il tennista argentino Sebastian Baez avrà visto come un segno del destino l’opportunità di giocare il torneo Atp di Napoli. E il sudamericano non ha voluto perdere occasione di omaggiare il più grande dei suoi connazionali: Diego Armando Maradona. Appena arrivato in città, Baez ha chiesto di essere portato in via Via Emanuele de Deo al nº 60, dove c’è il murales più famoso del fuoriclasse, dipinto in occasione del secondo scudetto del Napoli. E non si è lasciato sfuggire l'opportunità discattarsi una foto davanti all'opera dell'artista Mario Filardi.