Atp Vienna, Sinner batte Cerundolo e vola ai quarti di finale con Medvedev

VIENNA (Austria) - Jannik Sinner approda ai quarti di finale dell'Erste Bank Open, ATP 500 dotato di un montepremi di 2.489.935 euro che si sta disputando sul veloce indoor di Vienna, in Austria. L'altoatesino, al rientro dopo un lungo stop per l'infortunio alla caviglia, dopo aver liquidato in due set il cileno Garin, si ripete contro l'argentino Cerundolo, superato con il punteggio di 7-5, 6-3.