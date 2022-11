Wta Finals al via: esordio con vittoria per Sakkari e Sabalenka

TEXAS - Sono ufficialmente iniziate le Wta Finals, con le prime otto giocatrici del mondo al via. Nella notte italiana c'è stato il match che ha aperto il torneo, relativo al gruppo intitolato a Nancy Richey, vinto dalla greca Maria Sakkari sulla statunitense Jessica Pegula per 7-6 (6), 7-6 (4) in due ore e 11 minuti. Nell'altro girone grande battaglia tra Ons Jabeur, n.2 della classifica mondiale, e Aryna Sabalenka, n.7. La tunisina ha vinto il primo set ed è arrivata due volte a un passo dal successo ma ha dovuto subire la reazione dalla bielorussa (che gioca senza bandiera) che alla fine si è imposta per 3-6, 7-6(5), 7-5 in 2 ore e 28 minuti.