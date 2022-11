Atp Guayaquil, Cecchinato vola in semifinale: Choinski ko in due set

GUAYAQUIL (ECUADOR) - Marco Cecchinato approda alla semifinale del torneo "Ciudad de Guayaquil", Challenger Atp dotato di un montepremi di 53.120 dollari che si sta disputando sui campi in terra battuta dell'omonima città ecuadoriana. Partito dal turno di qualificazione il 30enne palermitano, che occupa la 109esima posizione nel ranking Atp, si è imposto con il punteggio di 6-1, 6-3 sul britannico di origini tedesche Jan Choinski, numero 284 del ranking. Ora "Ceck" se la vedrà contro il tedesco Daniel Altmaier, 91° giocatore del mondo e terzo favorito del seeding, per un posto in finale.