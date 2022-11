Ha preso il via a Torino l'edizione numero 53 delle Nitto ATP Finals, la seconda al Pala Alpitour. Nel primo incontro di singolare del Gruppo Verde il norvegese Casper Ruud, n.4 al mondo, ha sconfitto in due set il canadese Felix Auger-Aliassime, 6° nella classifica internazionale, con il punteggio di 7-6 (4), 6-4 in 1 ora e 52 minuti di gioco. Il clou della giornata è la sfida serale tra lo spagnolo Rafa Nadal e l'americano Taylor Fritz in programma dalle 21.00.