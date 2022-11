Atp Finals, Djokovic batte Rublev e vola in semifinale

TORINO - Nole Djokovic dà ancora spettacolo alle Atp Finals di Torino . Il serbo (che nel 2023 potrà tornare a giocare gli Australian Open ) ha 'strapazzato' il russo Andrej Rublev nel match valido per la seconda giornata del gruppo 'rosso'.

Rublev ancora in corsa

Netta la vittoria dell'ex numero uno del tennis mondiale (6-4, 6-1) che ha bissato così il successo ottenuto all'esordio contro il greco Stefanos Tsitsipas e conquistato con un turno di anticipo il pass per le semifinali. Ancora in corsa nonostante il ko Rublev, che nella prima giornata aveva avuto la meglio sul connazionale Daniil Medvedev (chiamato ora ad affrontare Tsitsipas in una sorta di 'spareggio').