Atp Finals, Djokovic trionfa a Torino: eguagliato il record di Federer

TORINO - Nole Djokovic in trionfo alle AtpFinals ospitate da Torino . Il campione serbo conclude un torneo giocato in maniera spettacolare battendo anche il giovane rampante Kasper Ruud , piegato in finale nel giro di due set con il punteggio di 7-5, 6-3.

Eguagliato Re Roger Federer

L'obiettivo di Djokovic, dopo un'anno a dir poco controverso e difficile, era non solo vincere il torneo riservato ai migliori 8 giocatori del Mondo, ma anche eguagliare una leggenda. Con il successo su Ruud, il serbo trionfa per la sesta volta nelle Finals, raggiungendo Sua Maestà Re Roger Federer. Non male per un campione dato forse troppo presto per finito e che ora, ottenuto il pass, si preparerà a consumare la sua vendetta agli Australian Open.