"Nadal dirà addio al tennis: c'è già la data"

Mats Wilander sta facendo discutere tantissimi appassionati di tennis (e non solo) per una frase pronunciata a Eurosport sul futuro professionale di Rafa Nadal. L'ex campione svedese, vincitore di sette Slam, ha aperto alla possibilità del ritiro da parte della leggende spagnola. Un addio non imminente ma neppure così lontano. E fanno oggettivamente molto effetto le sue parole. Wilander si è sbilanciato sulla data del possibile addio al tennis di Rafa: "Dopo gli ultimi successi in questo 2022, gli restano ancora tre o quattro anni di attività, soprattutto se resterà tra i primi otto al mondo. La questione anagrafica non è così rilevante perché lui sa che questo lavoro lo fa da quando aveva 17-18 anni. Quindi anche quando compirà 40 anni, cosa cambierà?".