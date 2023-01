Paire, nuova bufera in campo. Rissa sfiorata con uno spettatore: "Guardati in faccia, lo sai a chi somigli?"

SANTA CRUZ DE TENERIFE (SPAGNA) - Uscito al secondo turno delle qualificazioni dell’ Australian Open , il francese Benoit Paire ha partecipato al Challenger di Tenerife . Il tennista transalpino ha ancora trovato il modo di farsi notare dopo uno acceso scambio di opinioni con uno spettatore alla fine della sua partita contro il giapponese Kaichi Uchida . Il 33enne di Avignone si è lamentato del rumore prodotto da uno spettatore presente nelle tribune. "Puoi smetterla di parlare per favore? Dall'inizio del match non hai mai smesso. Parli, parli, parli", sottolinea a più riprese il numero 172 del ranking Atp. Paire , visibilmente scuro in volto, ripete " non parlare " al suo interlocutore, che gli risponde piccato alimentando così il nervosismo del giocatore francese e la tensione in campo.

Paire: "Guardati, assomigli a mio nonno..."

Nel frattempo anche Uchida si spazientisce: "Che cosa vuole? Che cosa vuole?” si chiede il giapponese a proposito dello spettatore. Qualche istante e Paire propone un’imitazione di quest'ultimo, accompagnata da una battuta: “Guarda la tua faccia...assomigli a mio nonno!”. Lo spettatore evita di replicare per non rendere ancora più infuocato il clima in campo e il francese perderà, di lì a poco, il match al terzo set per poi scusarsi con Uchida: "Tu guadagni il punto e lui si lamenta, è per questo che mi arrabbio, non è contro di te", sottolinea il francese.