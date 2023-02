DOHA (QATAR) - Niente da fare per Jasmine Paolini, eliminata al primo turno nelle qualificazioni del torneo 'Qatar TotaleEnergies Open' (Wta 500 - montepremi 780.637 dollari) che si disputa sui campi in cemento del Khalifa International Tennis Complex di Doha, in Qatar. La 27enne di Castelnuovo di Garfagnana, n.65 del mondo, è stata sconfitta in due set - 6-2, 6-4 - dalla canadese Leylah Fernandez, n.39 del ranking e settima testa di serie del seeding cadetto.