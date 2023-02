Sinner in finale a Montpellier: battuto anche Fils in due set

MONTPELLIER (Francia) - Jannik Sinner conquista la finale dell'Atp 250 di Montpellier. Dopo la vittoria nel derby azzurro contro Sonego ai quarti, l'altonesino si ripete in semifinale battendo il francese Arthur Fils in due set. Partita complicata (ma comunque gestita bene) nel primo set, ma poi dominata nel secondo: finisce con il punteggio di 7-5, 6-2 in un'ora e mezza di gioco. Sinner affronterà uno fra Rune e Cressy per portare a casa il primo trionfo della nuova stagione. Per l'azzurro è la prima finale della stagione e l’8ª della sua carriera.