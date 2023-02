Atp Rotterdam, Sinner vince all'esordio: ora c'è Tsitsipas

ROTTERDAM (OLANDA) - Jannik Sinner non sbaglia il match d'esordio dell'Atp di Rotterdam: vittoria contro il francese Benjamin Bonzi per 6-2, 3-6, 6-1 in due ore e due minuti di gioco. Il tennista azzurro aveva vinto, sempre in tre set, entrambi i precedenti con Bonzi (n.48), disputati al terzo turno del Masters 1000 di Indian Wells ed al secondo del Roland Garros 2020. Quest'anno si è ripetuto nel torneo che l'anno scorso saltò per Covid. Ora l'altoatesino è atteso dalla sfida con il greco Stefanos Tsitsipas, n.3 del ranking e primo favorito del seeding, finalista del torneo olandese dodici mesi fa. I due torneranno ad incrociarsi dopo l'ottavo di finale dell'ultimo Open d'Australia, quando Tsitsipas vinse al quinto dopo che Sinner aveva recuperato due set di svantaggio.