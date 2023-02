Diretta Sinner-Medvedev: orario e come vedere la finale di Rotterdam in tv e streaming

ROTTERDAM (OLANDA) - Jannik Sinner contro Daniil Medvedev. In palio il torneo Atp 500 di Rotterdam. L'azzurro va a caccia dell'ottavo torneo Atp e sfida l'ex numero uno del mondo. Tra i due tennisti sarà il quinto confronto: fino ad oggi Medved ha sempre sconfitto l'italiano. L'ultimo precedente risale a Vienna, ad ottobre, torneo che Medvedev riuscì a portare a casa. Sinner, numero 14 della classifica Atp, ha sconfitto in semifinale l'olandese Griekspoor, ed è reduce dal successo nel torneo di Montpellier.

Sinner-Medvedev, come vederla in tv e streaming

La finale di Rotterdam tra Sinner e Medvedev è in programma alle ore 15.30 e sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e SuperTennis. Sarà disponibile anche la diretta streaming su Skygo e Now.