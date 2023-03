Nadal, la luce in fondo al tunnel: tornerà in campo all'Atp di Montecarlo

MONTECARLO (FRANCIA) - Rafael Nadal vede la luce in fondo al tunnel: reduce dall'infortunio al flessore dell'anca sinistra che lo aveva costretto al forfait dopo gli Australian Open , i fuoriclasse spagnolo mette ora nel mirino il Monte Carlo Masters 1000 su terra battuta in programma dal prossimo 8 aprile. La conferma giunge direttamente dagli organizzatori del torneo: il 22 volte campione del Grande Slam si era anche ritirato dai tornei sul cemento di Indian Wells e Miami .

Il direttore del torneo: "Nadal? Sta facendo di tutto per esserci"

Il direttore del torneo monegasco, David Massey, è ottimista che l'asso spagnolo disputerà il torneo. "Rafa è stato il primo (giocatore) ad essere registrato", afferma Massey. "Vuole davvero giocare al Monte Carlo Masters e sta facendo di tutto per prendere parte al torneo a cui è così affezionato", svela il numero uno del torneo. Nadal ha vinto a Montecarlo per 11 volte, inclusa una serie record di otto titoli consecutivi nell'era Open dal 2005 al 2012. Il 36enne spagnolo utilizza l'evento come parte fondamentale della sua preparazione per l'Open di Francia, che si svolgerà dal 28 maggio all'11 giugno al Roland Garros di Parigi.