Atp Miami, Dimitrov sfiderà Sinner al terzo turno. Ok Alcaraz

MIAMI (STATI UNITI) - Grigor Dimitrov sfiderà Jannik Sinner al terzo turno del 'Miami Open', secondo Atp Masters 1000 stagionale (combined con il terzo Wta 1000 del 2023) dotato di un montepremi di 8.800.000 che si sta disputando sui campi in cemento dell'impianto dell'Hard Rock Stadium, in Florida. Il 31enne tennista bulgaro, numero 21 del seeding, piega il tedesco Jan-Lennard Struff in tre set, con il punteggio di 4-6 7-6(5) 6-4. Bene anche il grande favorito del torneo, Carlos Alcaraz: lo spagnolo, tornato numero 1 del mondo dopo il trionfo a Indian Wells, supera l'argentino Facundo Bagnis per 6-0, 6-2 in un'ora e 4 minuti di gioco. Tutto facile per il russo Andrey Rublev, testa di serie numero 6, che si impone sullo statunitense J.J. Wolf per 7-6 (7-3), 6-4. Avanza al terzo turno anche Casper Ruud, terza forza del seeding: il norvegese regola in due set, 6-2 6-3, il bielorusso Ilya Ivashka. Eliminato il tedesco Alexander Zverev, n.13 del tabellone, battuto per 6-0 6-4 dalla wild card giapponese Taro Daniel. Altri risultati di secondo turno: Holger Rune (Den, 7) b. Marton Fucsovics (Hun) 6-3 7-5, Miomir Kecmanovic (Srb, 29) b. Ugo Humbert (Fra) 6-4 6-7(5) 7-6(3) e Dusan Lajovic (Srb) b. Maxime Cressy (Usa, 30) 6-4 7-6(2).