Diretta Sinner-Rublev: orario e come vederla in tv e streaming

MIAMI (Stati Uniti) - Prosegue l'avventura di Jannik Sinner al Masters 1000 di Miami . Dopo aver battuto il bulgaro Dimitrov, l'altonesino sfida il russo Andrey Rublev negli ottavi di finale del torneo. Una sfida complessa per l'azzurro, contro il numero 7 del mondo e sesta testa di serie del tabellone. In palio c'è un posto ai quarti, contro uno tra Ruusuvuori e van de Zandschulp, poi una possibile semifinale dove potrebbe avvenire l'incrocio con il numero uno del mondo, Carlos Alcaraz . Sinner, in un ottimo momento di forma, non vuole fermarsi.

Segui la diretta sul nostro sito

Sinner-Rublev, i precedenti

Bilancio in perfetta parità tra i due, che si sono affrontati quattro volte in totale. Le due vittorie di Sinner sono arrivate sempre sulla terra rossa, nei sedicesimi del Masters di Montecarlo l’anno scorso e a Barcellona nel 2021. Curiosamente, entrambe le vittorie di Rublev sono arrivate per il ritiro dell'azzurro per infortunio: nel 2020 a Vienna e nel 2022 al Roland Garros.

Sinner-Rublev, l'orario

La sfida tra Sinner e Rublev è in programma al Grand Stand del Miami Open, con l'inizio del match fissato alle ore 17 italiane (le 11 a Miami).

Sinner-Rublev, come vederla in tv e streaming

L'ottavo di finale tra Sinner e Rublev sarà visibile in tv su Sky, ai canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis (201 e 205). Sarà disponibile, inoltre, la diretta streaming su Sky Go e il live on demand su NOW. Infine il match sarà disponibile in chiaro su Supertennis in differita.