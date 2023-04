Diretta Sinner-Medvedev a Miami: a che ora e dove vedere la finale in tv e in streaming

MIAMI (STATI UNITI) - Jannik Sinner contro Daniil Medvedev, in palio il torneo di Miami, secondo Atp Masters 1000 della stagione. Il tennista azzurro è approdato in finale battendo il numero uno al mondo Carlos Alcaraz, mentre il russo ha vinto il derby contro il connazionale Karen Khachanov. I due tennisti si sono sfidati cinque volte e i precedenti sono nettamente a favore di Medvedev, che ha vinto tutti i confronti (disputati sempre sul cemento). L'ultimo nella finale dell'Atp di Rotterdam, poche settimane fa.

Sinner-Medvedev, come seguire la sfida

La finale del Miami Open tra Sinner e Medvedev sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 205). Sarà disponibile anche in streaming su SkyGo, NOW e Tennis Tv.