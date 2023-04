Diretta Cecchinato-Kecmanovic: orario, come vederla in tv e streaming

ESTORIL (PORTOGALLO) - Marco Cecchinato si gioca l'accesso alla finalissima del ' Millennium Estoril Open ', torneo Atp 250 dotato di un montepremi di 562.815 euro sulla terra rossa dell'Estoril, in Portogallo. Il 30enne di Palermo, n.96 del ranking mondiale, che non aveva mai superato il secondo turno sulla terra portoghese, sfiderà il serbo Miomir Kecmanovic , n.40 del ranking e 6 del seeding. Per il giocatore siciliano si tratta della decima semifinale Atp, la prima dopo quasi due anni: sconfitta nella finale dell'Atp 250 di Parma, a maggio del 2021, contro Sebastian Korda . Nell'altra semifinale del torneo si sfideranno invece il norvegese Casper Ruud , n.5 del ranking e primo favorito del seeding, ed il francese Quentin Halys , n.80 Atp.

Cecchinato-Kecmanovic, i precedenti

Un solo precedente tra il siciliano e il 23enne di Belgrado: il serbo si era aggiudicato la sfida del primo turno sulla terra di Santiago del Cile in due set, con il punteggio di 7-5 6-1 per poi fermarsi in semifinale contro il padrone di casa cileno Alejandro Tabilo.

Cecchinato-Kecmanovic, l'orario

La semifinale tra Cecchinato e Kecmanovic è in programma sul campo dell'Estadio Millennium dell'Estoril non prima delle ore 16.

Cecchinato-Kecmanovic, come vederla in tv e in streaming

La semifinale Cecchinato-Kecmanovic dell'Atp Estoril 2023 verrà trasmessa in diretta tv su SuperTennis HD. Sarà disponibile inoltre in streaming su SuperTennix e Tennis TV.