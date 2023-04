Sinner, che sfortuna: il terribile tabellone che lo aspetta a Montecarlo

ROMA - Sarà un Atp Montecarlo in salita quello di Jannik Sinner. Il tabellone del terzo Masters 1000 stagionale, il primo sulla terra rossa, sarà a dir poco complicato per il 21enne azzurro: numero 9 Atp e settima testa di serie, Sinner entrerà in scena al secondo turno contro uno tra l’argentino Diego Schwartzman, numero 36 Atp e specialista del rosso, e il belga David Goffin, n.45 Atp. Se Sinner dovesse poi superare il turno, potrebbe giocarsi l'ottavo di finale contro il polacco Hubert Hurkacz. Il quarto di finale invece è nella parte di tabellone di Novak Djokovic, il numero 1 al mondo. Se Sinner dovesse estromettere il serbo dal torneo, potrebbe vedersela ancora una volta contro la bestia nera Daniil Medvedev che lo ha appena battuto in finale a Miami. Dall'altra parte del tabellone i grandi favoriti per arrivare fino in fondo sono Tsitsipas e Ruud.