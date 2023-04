Diretta Sinner: segui la sfida contro Hurkacz a Montecarlo LIVE

MONTECARLO - Sono tre gli italiani agli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo , terzo Masters stagionale che si sta disputando sulla terra rossa. Aprirà la giornata Jannik Sinner che, dopo aver superato il compagno di doppio Schwartzman, se la vedrà contro Hubert Hurkacz . Seguirà poi Lorenzo Musetti , vincitore del derby italiano contro Nardi, che se la vedrà contro Novak Djokovic . Infine Matteo Berrettini , che ha battuto in rimonta Cerundolo, sfiderà Holger Rune nell'ultimo match della giornata. Segui la cronaca in diretta.

12:05

Inizio equilibrato sull'1-1

Primo game del secondo set per Sinner, risponde bene Hurkacz nel secondo: sfida equilibrata in questa fase.

11:55

Hurkacz vince il primo set

Nulla da fare per Sinner che non riesce a completare la rimonta: Hurkacz vince il primo set con il punteggio di 6-3. Ora l'altonesino è chiamato a reagire nel secondo per restare in partita.

11:44

Situazione complicata, punteggio sul 4-2

Il polacco mantiene il suo vantaggio, Sinner prova a reagire ma non riesce ad affondare il colpo: si val sul 4-2, con Hurkacz in un momento decisamente positivo.

11:34

Reazione Sinner, si va sul 3-1

Altro game vinto da Hurkacz, poi arriva finalmente la reazione di Sinner che accorcia le distanze salvando ben tre palle break. Inizia la rimonta dell'altonesino.

11:23

Sinner parte male, sotto 2-0

Hurkacz salva due palle break nel primo game, poi si prende anche il secondo evitando la rimonta di Sinner. Partenza in salita per la partita dell'azzurro.

11:08

Sinner sceglie di ricevere

L'altonesino vince il sorteggio e decide di ricevere. Ora il riscaldamento e poi inizierà la sfida contro Hurkacz.

11:05

Sinner in campo, ovazione del pubblico

Come ieri, il pubblico è formato da tanti tifosi italiani che hanno subito fatto sentire il loro calore per Jannik appena entrato in campo. Manca poco all'inizio della sfida.

10:45

Sinner-Schwartzman, rivivi gli highlights

La partita dell'altonesino al secondo turno, dove ha battuto l'argentino e compagno di doppio alle prese con evidenti problemi alla spalla.