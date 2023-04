Sinner-Rune, orario, programma e dove vederla in tv: tutto sulla semifinale di Montecarlo

Sinner-Rune, i precedenti

Esiste un solo precedente ufficiale tra Jannik Sinner e Holger Rune e risale allo scorso anno, al torneo di Sofia, L'azzurro è stato costretto al ritiro sul punteggio di 7-5, 4-6, 5-2 per Rune.

Sinner-Rune, come vederla in tv e streaming

Il match tra Jannik Sinner e Holger Rune è in programma alle ore 15.30, ma essendo la seconda semifinale in programma sul campo centrale del Country Club di Montecarlo, potrebbe slittare di qualche minuto. La sfida sarà trasmessa in diretta esclusiva sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). In streaming sarà visibile sia su Sky Go che su Now.